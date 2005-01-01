«Сторонники Путина» согласовали программу совместного правительства Италии

Лидеры итальянских партий «Лига» и «Движение «5 звезд» Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, которых принято относить к числу «сторонников Путина», объявили, что достигли соглашения по программе коалиционного правительства Италии.

Сальвини и Ди Майо выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями, подтвердив готовность представить предложения по составу совместного кабинета министров президенту республики, передает ТАСС.

По данным телеканала Rai News 24, лидеры партий «Лига» и «Движение «5 звезд» составили некий «контракт», в котором указаны 15 пунктов программы совместного правительства, среди которых борьба с коррупцией, реформа рынка труда, меры по охране окружающей среды, недопущение приватизации водных ресурсов, а также отмена принятой ранее пенсионной реформы (закона Форнеро).

При этом участвовавшие в переговорах политики отказались ответить на ключевой вопрос о том, кто же возглавит новое правительство Италии. В то же время и Сальвини и Ди Майо отказались от притязаний на премьерский пост.

Напомним, в минувший четверг лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони поддержал создание правительства Италии из числа «сторонников Путина». А через два дня Надзорный суд Милана реабилитировал экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, разрешив ему занимать государственные посты.