Берлин захотел стать посредником между Россией и Украиной по «Северному потоку – 2»

Германия готова стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода «Северный поток – 2», заявил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Он отметил, что главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после того, как проект газопровода будет реализован.

Хармс в интервью агентству DPA посоветовал Киеву не бояться полного прекращения поставок, так как «Северный поток – 2» далеко не сразу выйдет на полную мощность.

«Правительство ФРГ может быть посредником [в переговорах между Россией и Украиной по транзиту], так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в воскресенье еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» не соответствует интересам Европы.

Между тем, Газпром заявил о готовности построить «Северный поток – 3».