В победе Израиля на Евровидении увидели шанс для выигрыша сборной России ЧМ-2018

Израиль побеждает на «Евровидении» ровно раз в 20 лет, причем в этот же год футбольный чемпионат мира выигрывали команды-хозяева турнира, пишут СМИ.

В 1978 году, когда Израиль победил на «Евровидении», футбольную Лигу чемпионов выиграл британский «Ливерпуль», а чемпиона мира – сборная Аргентины, которая принимала турнир. В 1998 году в Лиге чемпионов победил мадридский «Реал», а в чемпионате мира – сборная Франции, также принимавшая турнир, сообщает «Спорт-Экспресс».

Примета подтверждается тем, что в 2018 году Лигу чемпионов снова выиграют либо «Реал», либо «Ливерпуль», пишет портал.

Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в России.

Победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).