Джоан Роулинг описала характер Трампа по его подписи

Британская писательница Джоан Роулинг описала особенности характера президента США Дональда Трампа, основываясь на его подписи.

Роулинг отреагировала на запись одного из пользователей Twitter, который спросил, почему у Трампа такая огромная подпись, сообщает The Independent.

Роулинг напомнила, что теория графологии говорит о связи между почерком и характером человека. Она также разместила ссылку на специализированный сайт, где говорится о том, что большая подпись указывает на высокомерного, тщеславного и надменного человека со склонностью к тирании, а также на эксгибиционистскую и лживую личность, в которой может проявится мания величия с отсутствием критического осмысления.

«Еще три минуты назад я не верила в графологию», – прокомментировала Роулинг.

Пользователи соцсети стали шутить, что описание можно считать точным. В то же время сторонники Трампа указали, что подпись Барака Обамы также не была маленькой.