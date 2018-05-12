Геннадия Сайфулина госпитализировали в Москве

В одну из московских клиник госпитализировали 77-летнего актера и театрального режиссера, заслуженного артиста РСФСР Геннадия Сайфулина.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, актера госпитализировали из-за «проблем с внутренними органами и с подозрением на кровотечение».

Геннадий Сайфулин родился 23 февраля 1941 года в Москве. В 1961 голу окончил студию при Центральном детском театре и поступил в его труппу. В 1963 году стал актером Московского государственного театра имени Ленинского комсомола.

С 1967 года служит в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Сайфулин сыграл более 50 ролей в кино и сериалах, дебютировав в 1955 году в детском приключенческом фильме «Дым в лесу» по рассказу Аркадия Гайдара.