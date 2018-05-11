Военный прокурор Украины сказал, что нащупал у Савченко в сумке

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, как возле Верховной рады нащупал в сумочке у нардепа Надежды Савченко как минимум одну гранату.

Матиос заявил, что инцидент произошел, когда он принес в Раду представления прокуратуры в отношении Савченко для их регистрации.

«Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: «Надя, вы что, камни носите в сумке?». И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая... и я нащупываю рукой гранату», – сказал Матиос в эфире радио «НВ».

По его словам, Савченко не захотела отдавать ему свою вещь.

«Я говорю: «Отдай сумку, Надя». Она: «Нет». Я говорю: «Ну, у тебя там запрещенные вещи», – сообщил Матиос.

Прокурор добавил, что после этого Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет. Далее Матиос он обратился за помощью к депутату Андрею Левусу. «Я говорю: «Андрей, вы с ней воевали, вы прошли войну, делайте что-то, потому что этот человек зашел в помещение Верховной рады с оружием», – рассказал он.

Матиос подчеркнул, что переживал из-за ситуации, поскольку в Раде в это время находилась его сестра.

«Я не мог ее остановить, я не мог отнимать сумку. Но это было не очень приятно – видеть ее руку в кармане пальто, в котором у нее хранился пистолет», – пояснил прокурор.

Он также заметил, что гранат в сумке было несколько. «Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три», – заявил Матиос.

По его словам, депутаты Левус и Андрей Тетерук убедили Савченко покинуть здание парламента.

Напомним, в марте генпрокуратура Украины заподозрила Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Как сообщила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко, что Савченко якобы вывели из зала парламента из-за «признаков угрозы». По сообщениям источников, Савченко якобы принесла в Раду гранаты и пистолет.