Космонавт снял на видео запуск мини-спутников с МКС

Российский космонавт Олег Артемьев в соцсетях опубликовал видео и фото с запуска трех микроспутников по программе японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

«Совершенно случайно поймал сегодня запуск трех микроспутников по программе JAXA. Они были запущены при помощи японского робота-манипулятора JEM RMS», – рассказал Артемьев.

По его словам, японский астронавт Канаи Норишиге сообщил, что это спутники Турции, Кении и Коста-Рики.

Ранее японское космическое агентство осуществило успешный запуск ракеты-носителя H2-A с разведывательным спутником. До этого JAXA провело успешный запуск самой маленькой в мире твердотопливной ракеты-носителя SS-520-5.