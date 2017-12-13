Литовские депутаты увидели угрозу нацбезопасности в российском энергооборудовании

Закупленные в России контрольно-измерительные приборы для литовских энергетиков является угрозой национальной безопасности страны, заявили депутаты Сейма (парламента) от оппозиционной консервативной партии Литвы «Союз Отечества – Христианские демократы» Лауринас Касчюнас и Дайнюс Крейвис.

«Энергетика является стратегически важным сектором хозяйства, поэтому нарушения в работе энергетической инфраструктуры несут угрозу национальной безопасности», – цитирует ТАСС письмо парламентариев премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису.

Лауринас Касчюнас и Дайнюс Крейвис заявили, что по их информации компания-оператор электросетей ESO закупила в России и смонтировала на пяти распределительных подстанциях мониторинговое программное обеспечение, которое помогает следить за нормальным режимом их работы.

«Вместе с этим появляется риск кибернетического шпионажа, перехвата данных и кибернетических атак», – отметили депутаты.

По их мнению, «такие технические средства могут быть использованы третьими странами в разведывательных и диверсионных целях». Об этом Касчюнас и Крейвис заявили, сославшись на опыт отказа США от антивирусных программ «Лаборатории Касперского», от которых, напомним, в январе отказались и в государственных учреждениях Литвы.