В Кремле разъяснили отказ от поставок С-300 Сирии и визит Нетаньяху

Отказ от поставок систем С-300 в Сирию не связан с визитом в Москву израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Технологически это увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью [и. о. помощника президента по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина, в котором он заявил, что Россия не поставляет в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300] давалось до визита Нетаньяху», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Кожин в интервью газете «Известия» заявил, что переговоры о поставке Сирии этих систем не ведутся. По его словам, у Дамаска «есть все, что надо».

В конце апреля сообщалось, что Рособоронэкспорт поставит Сирии системы ПВО С-300 при соответствующем решении высшего руководства России.