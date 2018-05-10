Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции

Российские туристы по случаю Дня Победы «разгромили» отель в Турции, утверждает россиянка Юлия Шатова, оказавшаяся очевидцем событий.

«Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками», – написала Шатова в Facebook.

Также она отметила, что некоторые из отдыхающих «вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить «День Победы» и прочие нетленки».

«Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими ленточками орали: «Стоя, за великую Расею, ура-ура-ура!» Параллельно победители не прекращали войну с персоналом. Такого отвратительного хамства лет пять назад невозможно было даже представить», – отмечает россиянка.

Также она отметила, что «идиоты на голубом глазу после третьей «виски-кола» начинают рассуждать о геополитике и ключевом месте России в раскладах с интонациями ведущих первого канала».

Кроме этого, Шатова сообщила, что некая отдыхающая, являющаяся матерью двоих малолетних детей, «орала матом на испуганный турецкий персонал», а также допускала ксенофобские высказывания в отношении сотрудников отеля.

«Свидетели этой прекрасной сцены (россияне) смеялись и поддерживали: молодец, так и надо, разнести к чертям этот отель, иначе ничего не добьешься! Это то, что Павловский называет «варваризацией». Необратимый процесс», – резюмировала Шатова.