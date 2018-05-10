Американские ученые разработали подводные маскировочные поля

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10 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Искушение Русским миром

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся? Ну что ж, я помогу вам это увидеть. Подробности...
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Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
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          Американские ученые разработали подводные маскировочные поля

          10 мая 2018, 19:29

          Текст: Анастасия Норина

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          Ученые из Пенсильвании разработали материалы, которые делают объект невидимым: звуковые волны просто огибают замаскированный объект, как будто его нет.

          Во многих научно-фантастических телесериалах важную роль играют маскировочные поля, которые представлены как технологии далекого будущего. Однако сейчас ученые работают над тем, чтобы перенести их с телеэкранов в реальность, сообщает издание PHYS ORG.

          Аманда Д. Хэнфорд из университета штата Пенсильвания предпринимает первые шаги по созданию устройства, маскирующего объекты от различных средств обнаружения. Материалы устройства позволяют перенаправлять приближающиеся волны, заставляя их огибать замаскированный объект. Таким образом объект становится скрытым.

          «Кажется, что такие материалы – чистая абстракция, но математика показывает: добиться нужных свойств возможно. Своей работой мы прокладываем путь, который покажет, что можно создать с такими материалами», – говорит женщина-ученый.

          На 175-й встрече Американского акустического сообщества Хэнфорд описала физические принципы, на которых основан подводный акустический щит, разработанный в ее лаборатории.

          Большинство существующих сейчас акустических метаматериалов спроектированы так, чтобы отклонять звуковые волны в воздухе. Хэнфорд решила сделать шаг вперед и решить более сложную научную задачу: провести такие же испытания под водой.

          После множества попыток команда разработчиков сконструировала выстроенную из перфорированных стальных листов пирамиду примерно метровой высоты, которую поместили на дно большой исследовательской камеры с водой. Проведенные с устройством испытания показали, что он действительно может сделать объект невидимым для подводных приборов вроде сонара.

          Результаты экспериментов доказали, что у новых разработок существует большой потенциал для применения на практике и создания акустических материалов, подавляющих звук и маскирующих объекты под водой.

          Напомним, что в ноябре 2017 года в британских СМИ появились материалы о «самой смертоносной субмарине в мире» под названием «Князь Владимир». Российские разработчики снабдили подводную лодку мощным оружием и устройствами, которые делают её практически невидимой для локаторов.


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