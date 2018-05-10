Путин подписал указ о подготовке празднования 75-летия победы в ВОВ

Президент Владимир Путин возложил на российский оргкомитет «Победа» координацию деятельности регионов по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Возложить на российский организационный комитет «Победа» координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов России, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – передает РИА «Новости» текст указа президента.



Также данным указом Путин поручил правительству и оргкомитету «Победа» за три месяца разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий.



Правительство также должно принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.