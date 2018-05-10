Россиянка погибла в Черногории при падении со скалы

Россиянка Эльвира Баранова скончалась в среду вечером после падения со скалы в горном массиве Дурмитор на севере Черногории, сообщила горная служба спасения (ГСС) Черногории.

Сотрудники ГСС в среду начали спасательную операцию, получив сообщение на экстренный номер 112.

«Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили тело пострадавшей без признаков жизни, рядом с которым был руководитель группы, также гражданин России, который пытался оказать первую помощь. Он с Барановой и еще тремя гражданками России пытался пройти перевал Самар, когда произошел несчастный случай», – передает РИА «Новости» сообщение ГСС.



Там сообщили также, что спасатели эвакуировали гражданок России, остававшихся на месте, откуда упала россиянка. Спасатели отметили также, что «группа отправилась в поход на Дурмитор без адекватного альпинистского снаряжения, что, вероятнее всего, и стало причиной несчастного случая».



Напомним, ранее турист из России погиб на курорте в городе Будва в Черногории после наезда плавательного средства.