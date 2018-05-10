Лукашенко велел ветеранам не умирать раньше него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с ветеранами дал им наказ не умирать раньше него.

Так, после официальной церемонии возложения цветов на площади Победы в Минске Лукашенко пообщался с ветеранами, отметив их вклад в сохранение спокойствия в Белоруссии, а также поблагодарил их за победу, передает Sputnik Беларусь.

«Когда будем ценить это спокойствие – оно у нас будет. Как только забудем – потеряем спокойствие. А потеря спокойствия – вы знаете, чем заканчивается», – сказал белорусский лидер.

Он также пожелал ветеранам долгой жизни и здоровья и призвал их не умирать раньше него.

«Раньше меня не умирать, запомните», – сказал заявил Лукашенко.

Отмечается, что в Белоруссии проживают более 8 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем им от 90 лет, но многие из них уже преодолели возрастной рубеж в сто лет.