Племянница назвала Скрипаля идеологическим противником США

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория заявила, что ее дядя является идеологическим противником США, и назвала эту страну самым небезопасным для семьи местом.

«Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании), но самое небезопасное место – это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке», – сказала Скрипаль «Интерфаксу».

По ее словам, США в целом ни для кого не являются безопасным местом из-за высокого уровня агрессии и преступности.

8 апреля СМИ сообщили, что сотрудники британской службы внешней разведки МИ-6 договорились с агентами ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.

Комментируя статью, член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.