Lufthansa отменила более 800 рейсов из-за забастовки

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила более 800 рейсов, запланированных на вторник, в связи с забастовкой государственных служащих, говорится в заявлении компании.

Речь идет о согласованной профсоюзом работников сферы услуг Verdi забастовке госслужащих, которая намечена на 10 апреля в четырех крупных аэропортах Германии – во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене, сообщает RT

11 апреля полеты будут возобновлены.

СМИ сообщают, что Verdi требует повышения зарплат работников госсектора на 6% и как минимум на 200 евро в месяц. Всего в стране 2,3 млн таких работников. Также во вторник забастовки пройдут в ряде регионов Германии среди работников городского транспорта, детских садов, коммунальных служб и горадминистраций.