Москвичей предупредили о резком похолодании

Температура воздуха около 5-10 градусов придет на смену 20-градусному теплу в Москве со среды, сообщил Росгидромет.

По прогнозам метеорологов, уже в ночь на среду в столице температура воздуха составит 2-4 градуса, по области будет от 0 до 5 градусов, передает ТАСС.

Днем воздух прогреется в Москве до 7-9 градусов, а в Подмосковье до 5-10 градусов. Небольшие осадки, ожидаемые в регионе днем во вторник, еще будут сохраняться в ночь на среду, но затем прекратятся. В течение суток ветер будет северо-восточным 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

В четверг осадков в столичном регионе также не ожидается. Ночью температура в Москве воздуха опустится до -2..0 градусов, а в Московской области до -5..0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся в столице до 9..11 градусов, а в Подмосковье до 6..11 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, похолодание в столице будет недолгим. Уже в пятницу и субботу максимальная дневная температура достигает 14-16 градусов, а в воскресенье воздух в столице может снова прогреться до 18 градусов.

Напомним, ранее в Росгидромете сообщили, что в понедельник, 9 апреля в столичном регионе ожидается теплая солнечная погода. Утром столбики термометров в Москве покажут 4-6 градусов выше ноля. К обеду значительно потеплеет – до 14-15 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 4 м/с.