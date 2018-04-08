Возобновлен вывоз боевиков из города Дума

Первые автобусы с боевиками террористической группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин, покинув территорию ключевого населенного пункта Восточной Гуты – сирийского города Дума, сообщили в Минобороны России.

По данным российских военных, всего планируется выход до 8 тыс. боевиков и около 40 тыс. членов их семей, передает РИА «Новости».

За процессом вывода боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из города Дума в режиме реального времени можно следить на сайте Минобороны России через камеру видеонаблюдения, установленную в районе пункта пропуска Эль-Вафидин, передает ТАСС.

В пресс-службе Минобороны напомнили, что в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон в городе Дума были прекращены боевые действия и возобновлена операция по выводу боевиков. Для этих целей вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Эль-Вафидин.

В воскресенье боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» на переговорах с представителями сирийского командования согласились покинуть город Дума в Восточной Гуте, пообещав освободить всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан.

Накануне сирийская армия начала операцию в Думе после того, как боевики «Джейш аль-Ислам» сорвали переговоры и мирный процесс, открыв ракетный и минометный огонь по Дамаску и его окраинам.