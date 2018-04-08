Патриарх Кирилл пришел в Бутырскую тюрьму

Факт заключения является очень суровым испытанием, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, придя в воскресенье в Бутырскую тюрьму (следственный изолятор Москвы №2) с пасхальными подарками для заключенных.

«Мы можем по-разному проходить это испытание: можем ломаться, черстветь душой, озлобляться. А можем сделать правильный вывод из того, что произошло, и, освободившись, начать нормальную жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

Патриарх, обращаясь к заключенным Бутырской тюрьмы, пожелал, чтобы события для них развивались по второму из озвученных им путей. «Надежда помогает человеку преодолеть самые тяжелые испытания», – сказал он.

Патриарх призвал сотрудников исправительных учреждений видеть в заключенных не только преступников, но и людей. Он отметил необходимость соблюдениях всех инструкций для поддержания режима, но призвал «не терять человеческого измерения».

Предстоятель Русской православной церкви посетил несколько камер, где роздал заключенным пасхальные подарки.

Предстоятель Русской православной церкви традиционно посещает в дни Пасхи и Рождества Христова различные социальные учреждения. Так, в этом году 7 января патриарх побывал в столичном центре помощи бездомным «Ангар спасения» службы «Милосердие», а в прошлом году на Пасху, вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, приехал в Российскую детскую клиническую больницу и пообщался с маленькими пациентами с генетическими патологиями.

Как сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, в пасхальных мероприятиях по всей России приняли участие свыше 4,3 млн человек, передает «Интерфакс».

В воскресенье президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, отметив, что этот праздник объединяет людей вокруг духовных ценностей и идеалов.