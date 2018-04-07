В ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли в произошедшем в центральной части Канады ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды.

Отмечается, что в автобусе находилось 28 человек, из которых 14 погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Трое находятся в критическом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Globe and Mail, которое приводит данные королевской жандармерии страны.

Автобус молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos попал в ДТП в пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван.

Правоохранительные органы ведут расследование причин и обстоятельств трагедии.