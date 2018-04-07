Назван самый богатый европеец

В Европе самым богатым человеком стал президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, занявший четвертое место в мировом рейтинге самых состоятельных людей мира, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Француз Бернар Арно с состоянием в 70,7 млрд долларов обошел основателя и экс-президента компании Inditex испанца Амансио Ортегу, передает РИА «Новости».

В рейтинге самых богатых людей планеты Бернара Арно опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский предприниматель Уоррен Баффетт.

Louis Vuitton – французский дом моды, производящий элитные чемоданы, сумки, одежду и аксессуары. Компания была основана в 1854 году.

Напомним, в начале марта Forbes составил список богатейших бизнесменов планеты, в который вошли 102 российских предпринимателя. Глобальный рейтинг тогда также возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в 112 млрд долларов.