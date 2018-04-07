К параду Победы решили восстановить затонувший американский танк

Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман», поднятый с затопленного в 1945 году сухогруза «Томас Дональдсон» в Баренцевом море; танк будет участвовать в праздновании Дня Победы в Приморском крае, сообщили в Восточном военном округе.

«В ближайшее время танк планируется доставить на Дальний Восток из Мурманской области бортом военно-транспортной авиации Ил-76. Специалисты военной базы хранения танков в Приморском крае восстановят его. После чего «Шерман» примет участие в торжествах в честь Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД в 2016 году, специалисты Северного флота подняли со дна Баренцева моря 100-тонный грузовой паровоз с борта союзнического транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего рядом с островом Кильдин в годы Великой Отечественной войны.

Отмечалось, что работы по обследованию судна и подъему техники водолазы Северного флота ведут с 2010 года. В первый же год со дна был поднят дорожный каток, который передали в экспозицию ледокола-музея «Красин». В последующие годы из трюмов транспорта извлекли на поверхность танк «Шерман», 90-мм зенитное орудие М2 и еще два дорожных катка.

В 2017 году военнослужащие Северного флота подняли на поверхность три танка «Шерман» и четыре единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта «Томас Дональдсон». Известно, что один из отреставрированных «Шерманов» представят в День Победы в Петербурге.

Танки «Шерман» США поставляли в СССР с 1942 года. В общей сложности за годы войны в Советский Союз было отправлено 4,06 тыс. танков разных модификаций, до военной приемки дошло 3,66 тыс. из них.

В марте 1945 года союзнический транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» был торпедирован немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив. Экипаж судна, сопровождавший груз, был взят на борт морским конвоем, а находящиеся на сухогрузе самолеты, паровоз, танки и другая техника ушли на дно.