Блогеры показали переброску Турцией войск в сирийские Идлиб и Хаму

Турция в Сирии продолжает разворачивать военные базы в зоне деэскалации, которая включает в себя провинцию Идлиб и север провинции Хама.

«Турецкие военные въехали на север провинции Хама в поисках места для развертывания нового наблюдательного пункта. Конвой проехал через населенные пункты Морек, Лихая и Хан Шейхун», – сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Напомним, процесс размещения турецкого контингента в Идлибе начался еще в октябре. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция не только завершит операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые СДС районы Африн и Манбидж.