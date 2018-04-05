Роспотребнадзор решил проверить слухи о «горящем» шоколаде

Роспотребнадзор организовал проверку сообщений в соцсетях о горящем шоколаде.

«В ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности... Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», – сообщается на сайте ведомства.

Там также призвали граждан не доверять непроверенным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продукта обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора.

Напомним, в декабре 2017 года Роспотребнадзор начал проверку данных о попавшем в продажу «пластиковом рисе».