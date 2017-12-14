Утечка цианида калия произошла в Праге

В результате утечки цианида калия в лаборатории в Праге пострадал один человек, он госпитализирован, заявил представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

«В лаборатории автоматически включилась система специального проветривания», – отметил Кавка, добавив, что в настоящее время угрозы окружающей среде нет.

Сотрудники пожарной службы в специальных комбинезонах, а также специалисты-химики провели засыпку вытекшего раствора сорбентом, который затем был вывезен в специальных емкостях для ликвидации, передает RT.