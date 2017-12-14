На штаб-квартиру YouTube в Калифорнии совершено нападение, есть раненые

В результате стрельбы, устроенной в штаб-квартире Youtube в Калифорнии белой женщиной в темной одежде с платком на голове, были госпитализированы по меньшей мере восемь человек, сообщают телеканалы ABC и NBC.

По словам очевидцев, всего прозвучало не менее 20 выстрелов, передает РИА «Новости».

Первыми о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии сообщили в соцсетях сотрудники YouTube.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами», – написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик (@Lavrusik).

После стрельбы в офисе Youtube в американском городе Сан-Бруно не менее пяти человек поступили в больницу американского Станфорда, передает ТАСС.

Еще несколько пациентов поступили в главный госпиталь Сан-Франциско, сообщает телеканал CBS News.

Стрелявшая, предположительно, вошла в здание через задний вход. По информации телеканал MSNBC, подозреваемая в стрельбе женщина мертва.