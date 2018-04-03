«Псевдоизбирательные» штабы Навального массово объявили о своем закрытии

«Псевдоизбирательные» штабы блогера Алексея Навального массово закрываются по всей России.

«Друзья, наш штаб закрывается. Он проработал 8 месяцев и 25 дней. Все это время наши двери были открыты вам, вашим идеям, вашей энергии и стремлению изменить страну к лучшему. Вместе мы проделали работу столь важную и сложную, что её слишком трудно оценить в одном коротком посте. Вы и сами прекрасно знаете, как мы трудились, ради чего работали и чего смогли добиться», – сообщается в группе «Команда Навального» в соцсети «ВКонтакте» в Оренбурге.

Похожие сообщения в один и тот же день были опубликованы в идентичных группах Навального в Ижевске, Новокузнецке, Ульяновске, Орле, Брянске, Белгороде и многих других городах России.

Вместе с тем замглавы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что, по оценкам экспертов, блогер Навальный, не прошедший регистрацию в качества кандидата на выборах президента России, потратил на избирательную кампанию и бойкот выборов более 500 млн рублей.

«Мы вынуждены констатировать, что имела место попытка масштабного иностранного вмешательства в российские дела. Начиная с прошлого года один из незарегистрированных кандидатов массово открывал псевдоизбирательные штабы, арендовал офисы, нанимал сотрудников, организовывал дорогостоящие поездки и мероприятия», – цитирует ТАСС Григорьева.

По его словам, для всех, в том числе и для Навального, было очевидно, что человек с непогашенной судимостью не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты. «Но даже после окончания регистрации вся эта дорогостоящая система и его псевдоштаб продолжал работать на полную мощность», – сказал Григорьев.

«Эксперты оценивают общие затраты более чем в 500 млн рублей. Больше, чем у любого настоящего кандидата на выборах», – добавил он.

По мнению Григорьева, Навальный и его сторонники массово распространяли рекламу в соцсетях и агитационные материалы, проводили мероприятия «с целью запугать российских граждан прийти на выборы», призывая бойкотировать выборы.

В конце декабря Верховный суд признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального в кандидаты на пост президента. ЦИК отказал из-за неснятой судимости Навального. Согласно закону, гражданин России не может быть избран президентом, если был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеет неснятую и непогашенную судимость.

Всего Навальный имеет два условных срока и является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. В декабре 2014 года он был приговорен по делу о хищении денег у компании «Ив Роше» к трем с половиной годам лишения свободы условно. В мае прошлого года Кировский областной суд оставил в силе приговор Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», признав законным его пятилетний условный срок.