Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина

В ходе церемонии встречи президента России Владимира Путина в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позавидовал тому, что возле российского лидера стоят три девушки, а возле него – ни одной.

Видео с забавным эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Эрдоган обратил внимание, что возле Путина на фотографировании стоят три девушки, а с его стороны – ни одной. Тогда турецкий лидер попросил одну из девушек переместиться к нему.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.

В среду Путин прибыл в Анкару, причем был, по выражению Смирнова, встречен с «максимальной пышностью».

Лидеры двух стран уже дали старт строительству АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.