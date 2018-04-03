Общественники отметили небывалую поддержку Путина на выборах молодежью

Проводимая государством молодежная политика способствовала росту доверия Владимиру Путину среди молодых избирателей, – заявила газете ВЗГЛЯД глава всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, комментируя вручение Путину удостоверение президента. Сегодня молодежь чувствует, что она нужна государству, у нее есть различные возможности для реализации себя, объяснила она.

Такой явки молодежи, как на прошедших президентских выборах «никогда не было», и это обусловлено проводимой государством молодежная политика, уверена руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. «Сегодня молодежь чувствует, что она нужна государству», – подчеркнула она.

По ее словам, сейчас у молодежи есть разные возможности, которые предоставляет государство, различные НКО и движения, поддерживаемые государством. Их работа направлена на то, чтобы «реализовывался потенциал молодого человека», подчеркнула Амельченкова. Так, например, человек, поступивший в вуз, помимо учебы может также заниматься спортом, театром, краеведением. «Здорово, что сегодня выстроена такая система», – отметила собеседница.

«Что касается волонтеров штаба – это новый элемент в предвыборной кампании Владимира Путина. Мы объединили чуть больше 23 тыс. человек по всей стране», – отметила Амельченкова. Она добавила, что в целом приходили люди разных возрастов: самому старшему волонтеру было 85 лет, а самому молодому – 18 лет. «Это очень искренние, честные люди, которые доверяют Владимиру Путину и верят в ту политику, которую он проводит», – сказала собеседница.

«Главное, есть уже конкретные результаты, которые мотивировали людей голосовать за Путина», – указала Амельченкова. По ее словам, эти результаты касаются разных сфер, среди которых молодежная политика, поддержка добровольчества. «Мы как добровольцы видим ту работу, которую провело государство, чтобы поддержать наши инициативы, тем более, что эти инициативы направлены на развитие страны», – резюмировала руководитель «Волонтеров Победы».

Напомним, во вторник глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента. Памфилова поздравила Путина с убедительной и чистой победой. Президент в ответ поблагодарил ее и коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. «Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны, – отметил он. – По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», – заметил Путин.