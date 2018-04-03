Адвокат Рыбки и Лесли рассказал об их готовности признать вину

Таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще пяти обвиняемых в организации и проведении незаконного «секс-тренинга» в Паттайе, сообщил о том, что пытается ускорить ход судебного процесса.

«Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. В связи с этим я подал в суд прошение о проведении судебного заседания по их делу в ближайшие дни вместо 17 апреля, на которое было изначально назначено заседание», – цитирует юриста РИА «Новости».

Адвокат отметил, что прокуратура направила в суд обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым, напомнив, что троих фигурантов, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, штрафам и депортации.

«Сейчас дело только за иммиграционной полицией: суд состоится тогда, когда полицейские смогут доставить обвиняемых из Бангкока», – отметил Саттхапхон Сийоха.

Напомним, Вашукевич, Кириллов и другие участники тренинга были задержаны за нелегальные тренинги в Паттайе. При этом Вашукевич заявляла о наличии у нее записей разговоров российского олигарха Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США, в связи с чем она и Кириллов направили письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище.