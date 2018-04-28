«Илья Муромец» впервые провел атомную подлодку по льдам Арктики

Ледокол «Илья Муромец» впервые провел по арктическим льдам стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий», сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

«Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец», выполняющий задачи ледовых испытаний, совершил первую проводку атомной подводной лодки. Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж судна совершил переход в горло Белого моря, где принял на сопровождение стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий», – сказал Серга, передает РИА «Новости».

Он отметил, что толщина льда на судоходных фарватерах в Белом море сейчас составляет около 40 сантиметров. Самостоятельное передвижение судов неледового класса в таких условиях становится невозможным.

«Ледокол «Илья Муромец» шел первым, прокладывая путь во льдах. Также переход крейсера обеспечивали ледокол «Руслан» Беломорской военно-морской базы и морской буксир. Сегодня отряд судов прибыл в Северодвинск», – добавил глава пресс-службу СФ.

В середине апреля Серга сообщал, что новейший ледокол «Илья Муромец» начал испытания в восточной части Баренцева моря.

Напомним, в ноябре 2017 года ледокол «Илья Муромец» был передан ВМФ. Судно может проводить суда по льду толщиной 0,9 метра, перевозить грузы, выполнять гидрографические исследования и участвовать в спасательных операциях.