Американские журналисты рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»

Американские СМИ попытались спрогнозировать судьбу перехваченных в Сирии и доставленных в Москву крылатых ракет США.

По мнению редакции издания Popular Mechanics, перехваченные ракеты ожидает «судьба хуже смерти». СМИ отмечают, что реальная ценность захваченных ракет заключается в том, что, изучив оружие противника, Москва может научиться его уничтожать.

«Есть некоторые части военного оборудования в современной ракете, которые умный враг может использовать в своих целях», – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что захваченные ракеты будут выступать в качестве «подопытных кроликов». Обычно с помощью испытательного стенда изучаются команды системы наведения ракеты. «Эта первая оценка – лишь начало долгой «смерти» пленной ракеты», – пишет издание.

Дальнейшие испытания и тестирования могут продолжаться в течение многих лет и, в конце концов, привести к «самоубийственной гибели» ракеты.

«Непрекращающийся поединок между американскими и российскими разработчиками военной техники будет продолжен. Также как настоящие кошмары захваченных управляемых ракет», – подытожили эксперты.

В среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что две ракеты, выпущенные США и их союзниками по Сирии и не достигшие целей из-за поломок, доставлены в Москву, их изучают специалисты для улучшения российского оружия.

Как утверждали в Минобороны, на показанных в Москве фрагментах видны следы попадания средств ПВО.

При этом представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что США не признают перехвата ракет «Томагавк» сирийскими ПВО и последующей их отправки в Россию для изучения.