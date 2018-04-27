Генсек НАТО высказался об отношениях с Россией

Североатлантический альянс продолжает придерживаться политики в отношении России, которая сочетает оборону и готовность к диалогу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Россия и НАТО находятся в новой ситуации, когда отношения не являются ни холодной войной, ни партнерством, передает ТАСС.

Госсекретарь США Майкл Помпео, прибыв на саммит глав МИД стран НАТО спустя несколько часов после вступления в должность, заявил, что Североатлантический альянс в ближайшее время не рассчитывает на нормализацию отношений с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, и предложил России остановить гонку вооружений.

Ранее отношения между Россией и НАТО назвали не холодной, а ледяной войной.