Стало известно имя новорожденного принца Кембриджского

Новорожденного сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали Луисом Артуром Чарльзом.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Кенсингтонским дворцом – официальной резиденции Уильяма и Кейт Миддлтон.

Отмечается, что к новорожденному «можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому», передает ТАСС.

Напомним, Луис Артур Чарльз родился в понедельник, 23 апреля. Он стал третьи ребенком герцога и герцогини Кембриджских.

Ребенок занял пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, отца и брата с сестрой.