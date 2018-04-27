В Барнауле нашли пропавшую на Алтае девушку-подростка

Пропавшую на Алтае молодую девушку обнаружили в Барнауле, сообщили в региональном СК России.

В СК рассказали, что несовершеннолетняя 3 апреля ушла из дома в селе Алтайское Алтайского района и до пятницы ее местоположение оставалось неизвестным.

«Благодаря профессиональным слаженным действиям следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции место пребывания девочки было установлено в городе Барнауле. Она жива и здорова, в настоящее время возвращена родителям», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

В ведомстве пообещали принять профилактические меры по устранению причин неоднократного ухода девушки из дома.