Назарбаев провел переговоры с президентом Армении

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с президентом Армении Арменом Саркисяном заявил о важности кризиса в Армении путем диалога всех вовлеченных сторон.

«В ходе беседы главы государств обменялись мнением о текущей внутриполитической ситуации в Армении. Нурсултан Назарбаев пожелал мира и спокойствия дружественному народу Армении, а также отметил важность решения сложившегося кризиса путем диалога всех вовлеченных сторон в соответствии с конституцией Армении и на основе верховенства права», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Назарбаева.

Там уточнили, что разговор между лидерами Казахстана и Еревана прошел по инициативе армянской стороны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что Пашинян способен уничтожить Армению.