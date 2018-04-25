Выступление бобслеистов в сезоне признали провальным

Федерация бобслея России выступила с заявлением, в котором признала неудовлетворительным выступление основной команды в завершившемся олимпийском сезоне.

В здании Олимпийского комитета России прошло заседание главного тренерского совета Федерации бобслея России, давшего оценку выступлению команд в сезоне.

«В двойках российские спортсмены сдали позиции в силу плохого разгона. В четверках шансы на медали были, но Александр Касьянов не получил приглашения на Олимпиаду, что, возможно, стоило сборной России высокого места, а то и медали. По итогам голосования основная команда получила неуд, а работу молодежной – в некоторой степени авансом – оценили оценкой удовлетворительно», – говорится в заявлении Федерации бобслея в Facebook.



Тем временем выступление скелетонистов было признано удовлетворительным.



«Никите Трегубову (на Олимпиаде) в Пхенчхане удалось завоевать серебряную медаль. Если прибавить к этому золото Елены Никитиной на чемпионате Европы, победы Александра Третьякова, успехи Владислава Марченкова, то ситуация не представляется негативной. По предложению старшего тренера сборной страны по скелетону Анатолия Челышева, выступление российских скелетонистов было единогласно признанно удовлетворительным», – говорится в заявлении.

Напомним, в конце марта тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу мужского и женского тренерских штабов сборной России неудовлетворительной.

Секретарь совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Алексей Кулаковский заявил, что Россия полностью провалила Олимпийские игры 2018 года, причем не только по спортивным результатам.