Советник президента России заявил о провале сборной на ОИ-2018

Россия полностью провалила Олимпийские игры 2018 года, причем не только по спортивным результатам, заявил секретарь совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта Алексей Кулаковский.

«К сожалению, по направлению спорта не приходится говорить, что все хорошо. Если называть вещи своими именами, на Олимпийских играх в Пхенчхане мы потерпели провал. Об этом никто публично не говорит, но это полный провал – как по спортивным показателям , так и по всем другим: организационным, международным, общественно-политическим и прочим», – передает РИА «Новости» слова Кулаковаского на расширенном заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства.

Напомним, всего у российской сборной на ОИ-2018, которая была допущена в составе команды «Олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом без множества своих лидеров, в активе две золотые медали – в одиночном женском фигурном катании и в мужском хоккее. Также россияне выиграли шесть серебряных и девять бронзовых медалей.