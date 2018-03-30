Работу тренеров сборной по биатлону признали неудовлетворительной

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу мужского и женского тренерских штабов сборной России неудовлетворительной, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Тренерский совет признал работу мужского и женского тренерского штабов неудовлетворительной», – передает РИА «Новости» слова источника.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские биатлонисты не завоевали ни одной медали, а сезоне Кубка мира-2017/18 были первыми лишь один раз.

Напомним, ранее главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович, комментируя слова олимпийского чемпиона Антона Шипулина в фильме «Отстраненные» в эфире «Матч ТВ» о том, что «мы самая слабая сборная за последние годы», сказал, что биатлонист поспешил с выводами и выступил с таким заявлением на эмоциях.