Кремль обошел молчанием лишение Фейгина статуса адвоката

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать лишение Марка Фейгина статуса адвоката, заявив, что это не является прерогативой Кремля.

«Я не могу никак это комментировать. Вы знаете, что подобные решения принимаются не в Кремле и это не является прерогативой Кремля, поэтому, соответственно, мы и не можем это никак комментировать», – передает РИА «Новости» Пескова на вопрос о том, не считает ли он лишение статуса адвоката Фейгина, который защищает, в том числе украинца Романа Сущенко, давлением на адвоката гражданина Украины.

Напомним, во вторник адвокат Сталина Гуревич сообщил, что адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Марка Фейгина в связи с нарушением этики в соцсетях.

В октябре 2017 года украинский блогер Анатолий Шарий выиграл суд о клевете у российского адвоката Марка Фейгина. Ранее Фейгин обвинил журналиста в преступлении сексуального характера, но на суде так и не предъявил никаких доказательств. Шарий пообещал газете ВЗГЛЯД, что и дальше будет преследовать Фейгина.