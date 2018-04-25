Назван неожиданный вред алкоголя

Ученые Нью-Йоркского университета в результате исследований пришли к неожиданному выводу о том, что употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пишет журнал Microbiome, исследователи изучили образцы микрофлоры ротовой полости 1044 человек от 55 до 78 лет и получили возможность сравнить показатели 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих алкоголь, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что у людей, употребляющих спиртное, были обнаружены изменения микрофлоры и увеличение роста таких бактерий, как Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. При этом Bacteroidales вызывают воспаления, гнойные раны и развивают злокачественные опухоли. Actinomyces вызовут актиномикоз и эндокардит, а Neisseria содержит возбудителей гонореи и менингита.

Кроме того, употребление алкоголя снижало лактобациллы, что в конечном итоге может привести к развитию рака полости рта и органов пищеварения.

Напомним, 12 апреля исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) обнаружили обнаружила вариант аллель гена FGF21, который приводит к высокому артериальному давлению, тяге к сахару и алкоголю.