Сын Виктора Черномырдина стал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сына бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина Виталия и открыл процедуру реализации его имущества.

«Признать Черномырдина... банкротом», – передает РИА «Новости» резолютивную часть решения судьи Сергея Гончаренко.

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление банка ВТБ о банкротстве Виталия Черномырдина. В требования включена задолженность перед ВТБ в размере 304,4 млн рублей, позже в реестр добавили требования еще на сумму около 2,5 млрд рублей.

Напомним, в феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования металлургической компании «Северсталь» к Виталию Черномырдину, сыну бывшего премьер-министра России, в размере около 17,7 млрд рублей.