Белоруссия решила закрыть посольство в Австралии

В течение ближайших месяцев белорусское посольство в Австралии закроют, сообщает МИД Белоруссии.

Закрытие посольства связано с «процессами оптимизации» МИДа. Граждане Белоруссии и Австралия официально проинформированы о скором закрытии посольства, пишет TUT.BY.

В посольстве Австралии и по совместительству Новой Зеландии сейчас работают четыре сотрудника. После его закрытия ближайшим для Австралии посольством Белоруссии станет посольство в Индонезии.

Посольство собираются закрыть до конца августа, передает РИА «Новости».

В 2016 году Белоруссия решила закрыть посольство в Израиле, в 2018 году – генконсульство в Одессе.