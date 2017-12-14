Кудрин оценил потери США от пошлин на сталь и алюминий

Соединенные Штаты не выиграют от введения импортных пошлин на сталь и алюминий, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа, вводя эти пошлины, как посчитали экономисты, не выиграет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью Кудрина телеканалу НТВ.

По словам экс-главы Минфина, Трамп поступил «популистски». Он собрался ограничить ввоз импортной стали и алюминия под предлогом того, что больше заказов достанется американским компаниям.

«А в результате, во-первых, из-за этих ограничений [США] будут получать сталь дороже, другого качества, меньше нужно модернизировать свою отрасль, а во-вторых, другие страны тоже введут ответные санкции, значит, все равно некоторые отрасли потеряют», – сказал Кудрин.

Он отметил, что в современном мире необходимо тщательно продумывать последствия подобных шагов. Он сказал, что и российской экономике, если она хочет стать успешной, не надо замыкаться на свой внутренний рынок. «Нам нужно работать на внешние рынки», – сказал Кудрин, добавив, что Россия должна работать на этих рынках по правилам, согласованным с другими странами.

По словам бывшего министра, базовым соглашением является ВТО. Он подчеркнул, что Всемирная торговая организация не устарела. «Если вдруг мы сегодня откажется от ВТО или мир откажется, то это будет удар по мировой торговле, страны будут вынуждены ввести барьеры», – считает глава ЦСР.

В начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Такая мера, уверяет американский президент, вводится «в защиту национальной безопасности» США.