У Испании отобрали МЧЕ по тяжелой атлетики из-за Косово

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) лишила Испанию права проведения молодежного и юниорского чемпионата Европы из-за позиции страны по Косово, сообщают СМИ.

Как сообщает Inside the Games, поскольку Испания не признает Косово, исполком EWF решил получить гарантии того, что у спортсменов из этой страны смогут без проблем принять участие в чемпионате Европы, передает РИА «Новости».

Однако Испания не ответила за запрос федерации, после чего было решено перенести чемпионаты среди молодежи и юниоров в Польшу.