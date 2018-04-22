Российские хоккеисты проиграли все матчи на этапе Евротура в Чехии

Сборная России по хоккею проиграла чешским хоккеистам со счетом 1:2 в последнем матче этапа Евротура в Чехии; это третье поражение подряд российской команды на это турнире.

Во встрече, которая прошла в Пардубице, отличились Филип Хитил (9-я минута) и Матей Странски (21) у чехов и Алексей Кручинин (50) у россиян. Чешская команда стала победителем домашнего этапа Евротура. Россияне заняли последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка, передает ТАСС.

Все три матча были проиграны с одинаковым счетом – шведам россияне уступили в четверг, в субботу – финнам. Таким образом, сборная России впервые в истории Евротура, который проводится с сезона-1996/97, проиграла все матчи на одном этапе.

В то же время, на турнире Кубок Прагобанка в 1995 году в Чехии, который затем стал этапом Евротура, россияне также проиграли все матчи: чехам (1:4), шведам (1:4) и словакам (2:5).

Отметим, что сборная России выступает под руководством нового главного тренера – Ильи Воробьева.