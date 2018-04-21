Россия проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

Сборная России по хоккею проиграла в матче с Финляндией на чешском этапе Евротура в Пардубице.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу Финляндии, сообщает ТАСС.

Отмечается, то единственный гол в ворота Финляндии выполнил Никита Гусев на восьмой минуте. В финской сборной отличились Хенри Йокихарью на 35-й минуте и Йере Саллинен на 59-й минуте.

Ранее сборная России уступила сборной Швеции со счетом 1:2. В воскресенье российская команда должна встретиться со сборной Чехии.