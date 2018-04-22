В Армении заявили о готовящихся преступлениях против конституционного порядка

На фоне незаконных акций в Армении готовятся преступления против конституционного порядка, заявили в Службе национальной безопасности республики.

«На фоне незаконных акций в Ереване разные люди и группы готовят преступления против национальной безопасности и конституционного порядка в стране, – передает ТАСС текст заявления СНБ Армении.

В ведомстве добавили, что «эти люди и их сторонники находятся в поле зрения спецслужб».

В заявлении сказано, что спецслужбы принимают «соответствующие оперативно-разведывательные меры для защиты государственной и общественной безопасности от незаконных посягательств».

С 13 апреля в Армении продолжаются протесты против избрания бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В воскресенье должны были пройти переговоры между депутатом Николом Пашиняном и Сержем Саргсяном, однако они завершились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян пообещал возобновить акции протеста «в новом масштабе».

Полиция приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места протестной акции. Между участниками протестов и правоохранителями на центральном проспекте Еревана встали священнослужители.