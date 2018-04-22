Священники встали между митингующими и полицией в Ереване

Между участниками протестов и правоохранителями на центральном проспекте Еревана встали священнослужители.

Когда демонстранты приблизились к полицейскому оцеплению на проспекте Маштоца, между ними и стражами порядка встали священники, передает РИА «Новости».

Полицейские попросили представителей духовенства убедить митингующих разойтись по домам, заявив, что не позволят нарушать порядок.

В воскресенье полиция полностью заблокировала центральную в Ереване площадь Республики, объявив, что проводимый на ней митинг оппозиции незаконен, передает ТАСС.

Акции протеста проходят на проспекте Месропа Маштоца и площади Республики, на которой, в частности, расположен Дом правительства Армении.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между депутатом Николом Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».

Полиция приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.