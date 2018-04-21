Министры финансов России и США обсудили в Вашингтоне санкции

Министры финансов России и США Антон Силуанов и Стивен Мнучин провели переговоры на полях весенней сессии руководящих органов МВФ в Вашингтоне, в ходе которых обсудили санкционную тематику, сообщили российское и американское ведомства.

В американском ведомстве добавили, что министры также обсудили вопросы, связанные с Северной Кореей, Сирией и Украиной, передает РИА «Новости».

П словам главы Минфина России, на встрече финансовой «двадцатки» (G20) многие министры финансов, включая европейцев, выступили с осуждением ограничительных мер, которые принимаются в отношении России и других стран, а также заявили о недопустимости использования санкций как инструмента протекционизма.

«Многие выступающие, министры финансов говорили о необходимости прекращения протекционизма. (...) Многие министры говорят, что мы поворачиваемся в совершенно другое направление, отличное от того, что «двадцатка» вырабатывала и рекомендовала всем странам», – добавил министр.

«Получается так, что политика заменяется введением санкционных режимов, что, на наш взгляд, противоречит принципам работы «двадцатки», принципам достижения задачи ускорения темпов экономического роста», – отметил Силуанов.

Накануне Мнучин заявил, что, по мнению администрации Дональда Трампа, последние антироссийские санкции якобы достигли желаемого Вашингтоном эффекта.

Напомним, в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении ответственности – вплоть до уголовной – за исполнение санкций США на территории России, включая отказ от работы в Крыму.